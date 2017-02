Styrelse: Kvinder bør kvitte alkohol før de bliver gravide

Læger skal minde kvinder om at holde sig fra alkohol, hvis de stopper med at bruge prævention.

- Vi vil gerne have, at de praktiserende læger informerer fertile kvinder om, at de ikke skal drikke alkohol eller bruge andre rusmidler, når de er gravide, og når de prøver at blive gravide.

- En undersøgelse har nemlig vist, at det kun er omkring halvdelen af de praktiserende læger, der videregiver denne anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, siger Kit Broholm chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Ifølge styrelsen har 40 procent af unge kvinder, der bliver gravide, drukket fem genstande eller mere ved samme lejlighed en eller flere gange, før de vidste, at de var gravide.

Det ønsker styrelsen at forhindre, selv om der ikke er evidens for, at det er skadeligt for et foster, at en kvinde har drukket en smule under graviditeten.

- Sagen er den, at der ikke kendes nogen sikker nedre grænse for, hvor lidt der skal til for at skade et foster, siger Kit Broholm.

I Jordemoderforeningen mener man, at det er fornuftigt, at kvinder, der ønsker at blive gravide, dropper alkoholen.

Særligt fordi mange kvinder henvender sig, fordi de er bekymrede for deres alkoholtag, inden de vidste, de var gravide.

- Man ved som regel ikke, at man er blevet gravid, før et stykke tid efter det er sket. Hvis man venter med at lægge alkoholen på hylden, til man har en sikker graviditetstest, så har man måske drukket et par gange.

- Det er erfaringsmæssigt noget, der får folk til at være lidt kede af det, og den tvivl kan man skåne sig selv for, siger formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.

Hun understreger dog, at der oftest er tale om en sund graviditet, selv hvis den gravide er kommet til at indtage en smule alkohol.

- Normalt er en graviditet sund og rask, også selv om man har indtaget en smule alkohol tidligt i graviditeten. Det er bare bedst at lade være, siger hun.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kvinder, der ikke er gravide og bruger prævention, at de maksimalt må drikke syv genstande om ugen.