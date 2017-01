Et studie sår tvivl om effekten af mammografiscreeninger til kvinder i alderen mellem 50 og 69 år. Kræftens Bekæmpelsen henholder sig til forskning, der viser, at screeningerne sænker dødeligheden.

Studie sår tvivl om effekten af screeninger for brystkræft

Kvinder mellem 50 og 69 år bliver i Danmark tilbudt en mammografiscreening for brystkræft hvert andet år. Formålet er at sænke dødeligheden for brystkræft ved at identificere sygdommen hurtigere.

Et dansk studie sår dog tvivl om effekten af screeningerne og hævder, at screeningerne resulterer i, at nogle kvinder får en unødvendig og smertefuld kræftbehandling.