Studie: Vestlige mænds sædkvalitet er halveret på 40 år

Et nyt internationalt studie viser, at antallet af sædceller ved en udløsning er faldet med mere end 50 procent hos mænd i vestlige lande i årene mellem 1973 og 2011.

Studiet er baseret på 185 tidligere undersøgelser af mænds fertilitet og er en opfølgning på et studie fra begyndelsen af 1990'erne, som også viste et fald i sædkvaliteten de foregående 50 år.

Det oplyser medforfatter til studiet Niels Jørgensen, som er overlæge på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

- Vores håb var, at vi kunne have vist, at niveauet holdt sig på et stabiliseret niveau eller måske var blevet bedre, fordi vi måske lever sundere, eller der er blevet ryddet op i miljøet.

- Men det har altså vist sig, at det fortsat er ned ad bakke, siger han.

Han håber, at der med det nye studie igen kommer fokus på, at dårlig sædkvalitet er et stort problem, som skal løses.

Studiet har ikke fokuseret på årsagerne til den dalende sædkvalitet. Alligevel kalder professor ved Rigshospitalet Niels Erik Skakkebæk studiet for "meget vigtigt".

- Det her emne er jo så vigtigt for os alle sammen, så hvis vi ikke ved, at der er et problem, så kan vi heller ikke finde ud af at gøre noget ved det, lyder det.

Det kommer dog ikke ret meget bag på professoren, at det står skidt til med de små svømmere.

Han har nemlig netop fået tilsendt nye tal, der viser, at antallet af mænd med testikelkræft er kraftigt stigende i den vestlige verden.

- Vi ved, at testikelkræft og sædkvalitet rent biologisk hænger sammen. Så på en måde overrasker det mig ikke, lyder det.

Han mener, at årsagerne til den ringe sædkvalitet og testikelkræft skal findes i miljøet.

- Det bedste gæt er, at det er de talrige hormonforstyrrende stoffer, som vi har i vores kroppe, der går ind og påvirker udviklingen af de mandlige kønsorganer under graviditeten.

Ifølge Niels Erik Skakkebæk er der også mulighed for, at mænds sædkvalitet påvirkes af noget, de udsætter sig selv for. Det drejer sig blandt meget andet om de uv-filtre, der findes i solcreme.