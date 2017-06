Studerende har sat turbo på at nedbringe studietiden

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) er godt tilfreds med, at de studerende er tæt på at opfylde politikernes krav om at nedbringe studietiden.

De danske universitetsstuderende får ros for at være hurtige til at gennemføre deres studie.

- De studerende på landets universiteter har tidligere været meget længe om at gennemføre deres uddannelser. Det er derfor meget opmuntrede, at fremdriftsreformen og de senere års fokus på området ser ud til at have virket, siger ministeren i en skriftelig kommentar.

Nye tal for Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kandidatstuderende sidste år var 9,3 måneder forsinket i gennemsnit i forhold til den normerede tid.

Målet i den såkaldte fremdriftsreformen er, at de studerende gennemsnitligt må overskride med 8,9 måneder i 2020.

Universiteterne er altså blot 0,4 måneder fra målet om en reduktion i den normerede studietid på 4,3 måneder i forhold til 2011.

- Vi er ikke i mål endnu, men universiteterne og de studerende har arbejdet godt og målrettet med at få mindsket de høje gennemførselstider, siger ministeren.

- Det er både godt for Danmark og de studerende selv. Det skal de have stor ros for, siger han.

Fremdriftsreformen trådte i kraft i 2014.