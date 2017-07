Studerende efterlyser bedre vejledning om uddannelser

Men frem for at give de studerende mindre at vælge imellem bør man gøre mere for at oplyse om, hvad de forskellige uddannelser har at byde på, og hvad de kræver af de studerende.

Det mener forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost.

- Der er blevet skåret massivt på meningsfuld vejledning som studiepraktik, virksomhedsbesøg osv., som giver den studerende en fornemmelse af, hvad de søger ind på, siger hun.

- Vi mener, at hvis man gerne vil give de kommende studerende bedre vilkår for at træffe et oplyst valg, så er vejledningen meget vigtig, lyder det.

Hun peger også på, at uddannelsesloftet, som gør at man skal vente seks år, før man kan tage en ny uddannelse, gør tilbuddet om god vejledning til de kommende studerende vigtigere end nogensinde før.

- Det er vigtigt, at uddannelserne ikke bare prøver at brande sig selv, når de beskriver uddannelserne. De skal være ærlige omkring, hvad de tilbyder, og hvad det kræver, lyder det fra Sana Mahin Doost.

Også Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, efterlyser bedre vejledning - ikke færre valgmuligheder.

- Det er vigtigt at styrke uddannelsesvejledningen i stedet for at give os mindre valgfrihed. Det handler om, at vi skal gøres i stand til at træffe vores eget selvstændige valg, lyder det.