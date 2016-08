Studerende: SU-reform giver unge gæld i årevis

Her mener formand Yasmin Davali, at regeringen tilgodeser de rigeste i samfundet i form af skattelettelser, mens man samtidig tager fra dem, der har mindst.

Regeringens forslag om at reducere SU'en, mod at give de studerendes mulighed for at optage større rentefri lån, mens de er under uddannelse, får ikke mange klapsalver med på vejen i Danske Studerendes Fællesråd.

- Det er et angreb på alle studerende på alle uddannelsesretninger og et klart skridt hen imod, at man ikke skal kunne regne med hjælp til uddannelse på de tidspunkter, hvor man har mindst i sit liv, siger hun.

Regeringen har fremlagt beregninger, der viser at de studerende vil få flere penge mellem hænderne, hvis ændringerne gennemføres, og de tager imod tilbuddet om et forhøjet SU-lån.

De studerendes formand mener dog, at der er tale om talmagi, fordi en stor del af pengene jo skal betales tilbage igen.

- Det er vel de færreste mennesker, der kigger på deres privatøkonomi og sidestiller forbrugslån med løn.

- Der er altså forskel på som studerende at have en hovedindtægt eller at være hensat til at skulle gældsætte sig for at have til dagen og vejen. Det tror jeg ikke, at man ville byde ret mange andre, siger hun.

Yasmin Davali advarer mod at gennemføre ændringerne. Hun forudser med henvisning til andre lande, hvor man har erstattet stipendier med lån, at flere vil falde fra og aldrig gennemføre en uddannelse.

- Vi har i Danmark en af de højeste gennemførselsprocenter i den vestlige samarbejdsorganisation OECD, men det skyldes jo netop, at vi har en økonomisk sikring for de studerende, der ikke behøver bekymre sig om gæld og pengepung, men kan fokusere på deres uddannelse, siger hun.

Formanden frygter desuden, at forslaget har en indbygget social slagside, fordi man vil være mindre tilbøjelig til at optage gæld for at uddanne sig, hvis der ikke er tradition for det i familien.

Regeringen vil ud over at skære i SU'en og øge lånerammen for de studerende også hæve det fribeløb, som de studerende må tjene ved siden af studierne.