Studerende: Pres og frygt får unge til at undgå studielån

At arbejde i stedet for er godt, men ikke hvis det er en beslutning motiveret af pres og frygt, mener foreningen.

Danske studerende er under et hårdt pres og er utrygge ved deres fremtidsudsigter. Det er ifølge Danske Studerendes Fællesråd en stor del af årsagen til, at færre tager studielån.

- Vi kan se, at de studerende er meget pressede. Boligpriserne stiger, og SU'en bliver relativt set lavere.

- Og så er der en høj dimittendledighed og en frygt for ikke at kunne gennemføre sine studier, der gør, at de studerende er nervøse for at optage lån, siger forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost.

Ifølge Politiken er andelen af studerende, der optager SU-lån, faldet fra 44 procent til 34 procent på 10 år.

Mange vælger at arbejde i stedet for. Det giver erhvervserfaring, netværk og er en god ting. Men ikke hvis det er en absolut nødvendighed, mener Danske Studerendes Fællesråd.

- Vi synes, det er rigtigt fint, at de studerende har et ønske om at arbejde.

- Men kun hvis det er et valg, og ikke hvis det er et pres, der giver stress. Og det bliver det, når ting som fremdriftsreformen fordrer, at man tager studiet på en meget rigid og stringent måde.

- Der er et stort pres for at nå at gøre det hele. Få erhvervserfaring, skabe netværk, have fritidsinteresser og samtidig færdiggøre på normeret tid, siger Sana Mahin Doost.

Hun advarer samtidig mod, at der kommer en social skævvridning i, hvem der optager SU-lån.

- Der er en større låneaversion hos studerende fra mindrebemidlede hjem. Men samtidig er behovet for lån lavere for dem, der kan få hjælp af deres forældre, siger forkvinden.