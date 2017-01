Studerende: Ny seksårsregel er reelt uddannelseskarantæne

Lempelse i uddannelseslov betyder ifølge studerende, at nyuddannede risikerer at strande i det forkerte fag.

Tiltrædende formand Sana Doost mener, at man risikerer at komme til at stavnsbinde folk på arbejdsmarkedet i seks år.

- Jeg synes, det er problematisk, at man nu i stedet laver en uddannelseskarantæne. At man kommer til at binde folk ude på et arbejdsmarked, hvor de måske ikke brænder for deres felt, eller de måske ender i arbejdsløshed, fordi de ikke kan skifte spor, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har tirsdag formiddag præsenteret ændringerne til loven.

Den betyder først og fremmest, at alle med en videregående uddannelse fremover kan søge ind på en ny videregående uddannelse, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

Men ifølge Danske Studerendes Fællesråd har mange studerende allerede taget konsekvensen og er droppet ud af deres uddannelser for ikke at blive ramt af uddannelsesloftet.

- Den her seksårsregel ændrer ikke på, at der er mange, der allerede har taget konsekvensen og droppet ud af deres uddannelse, og der er mange der er blevet vejledt til noget andet, fordi man ikke har lavet en indslusningsperiode i loven, siger Sana Doost.

Også i interesseorganisationen Danske Universiteter har direktør Jesper Langergaard svært ved at se, at opblødningen af uddannelsesloftet løser de grundlæggende problemer.

- Det er godt, at der bliver lidt højere til loftet, men der vil stadig være noget spild af ressourcer.

- Det her ændrer jo ikke på, at mange studerende fortsat vil droppe ud lige inden, de får eksamen frem for at vente seks år på at starte på nyt, siger han.

Og uddannelsesstederne kan også se frem til samme mængde bøvl, forudser Jesper Langergaard.

- Det vil føre til øget administration og bureaukrati på universiteterne, fordi der skal være en større grad af individuel behandling af de studerendes ansøgninger, siger han.