Studerende: Ministerudspil om islamkritik er ekskluderende

Det mener Jens Philip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, efter at ministeren i Kristeligt Dagblad har bedyret, at hun ønsker mere islamkritik i undervisningen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skyder forbi målet og risikerer at opnå præcis det modsatte af sin erklærede hensigt om at sikre den demokratiske dannelse i det danske skolevæsen.

- Det er en meget forfejlet tilgang at tale demokratisk dannelse kun i forbindelse med muslimer. På den måde virker det mere som en muslimhetz end et egentligt forsøg på at tale om demokratisk dannelse bredt set, siger han.

Ifølge ministeren vil ti procent af den kommende årgang i den danske grundskole have en ikkevestlig baggrund.

Hun vil gennem mere fokus på islamkritik sikre den demokratiske dannelse for elever, der "ikke nødvendigvis er vokset op med Grundtvig".

Det skal ske både i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet.

Men demokratiske dannelse bør ikke rettes mod enkelte elevgrupper, mener Jens Philip Yazdani.

- Det er vigtigt, at vi ikke laver en fiktiv modsætning mellem at være kritisk demokrat og at være muslim. Selvfølgelig skal der være islamkritik, og det er der også, siger formanden.

- Det er vigtigt, at idealet om at være kritiske og selvbevidste mennesker går ud over islam og ikke kun gælder, når vi taler om muslimske elever.

Yazdani mener, at ministeren risikerer at stille sig i vejen for den demokratiske dannelse netop ved at fokusere på en enkelt elevgruppe.

- Hvis man skal udfordres på sine holdninger, så kræver det, at man har rum, hvor der er plads til at være sig selv. Når man kommer med sådan et statement, så skaber det en ekskluderende atmosfære for muslimer.

Jens Philip Yazdani mener, at undervisningsministeren tidligere har været med til at bremse den demokratiske dannelse.

- Den demokratiske dannelse er ikke truet af muslimer. Den er truet af den gymnasiereform, som hun selv har været med til at vedtage. Det er sket for eksempel ved at fjerne litteratur fra sprogfagene og hele idéen om fremdrift, som præger systemet, siger formanden.

Han bakkes op af Sarah Siddique, der er politisk næstformand i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

- Man skaber en mindre rummelig skole ved at lave udspil som det her. Det præsenteres som om, at den demokratiske dannelse er truet af en bestemt religion, siger hun.