Christiansborg skal lade universiteterne finde de bedste løsninger selv, mener Sana Mahin Doost, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Studerende: Løs eventuelle problemer med bederum lokalt

Det mener Sana Mahin Doost, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Det er bedre, hvis universiteterne indretter sig i samarbejde med de ansatte og studerende, frem for at politikerne fra Christiansborg nedlægger et forbud mod de såkaldte fordybelses- eller bederum.

- Jeg synes, at det er hverdagens eksperter, der skal beslutte det her, siger hun.

- De bedste løsninger bliver skabt lokalt ude på institutionerne.

- Det vil være rigtig ærgerligt at lave centrale forbud, som bliver implementeret ringere, end hvis man kan få lov at have en åben dialog på det respektive sted.

Reaktionen skyldes, at Dansk Folkeparti tirsdag sender et forslag om at forbyde såkaldte fordybelsesrum eller stillerum, der blandt andet bruges som bederum, på offentlige uddannelsesinstitutioner.

Socialdemokratiet støtter forslaget, selv om de ikke vil stemme for. Regeringen støtter ikke rummene, men vil lade det være op til universiteterne.

Sana Mahin Doost slår fast, at hvis der er eksempler på, at rummene bruges til at udøve eksempelvis social kontrol, skal det straks bringes til ophør.

- Det tror jeg, alle er fuldstændig enig om, siger hun.

Hun er dog ikke bekendt med eksempler på dette. Principielt set går Danske Studerendes Fællesråd ind for, at universiteterne stiller de såkaldte stillerum til rådighed.

- Studiemiljøet skal være tilgængelige for alle, uanset hvilken religion de praktiserer, siger formanden.

Sana Mahin Doost påpeger, at rummene også bruges til eksempelvis kurser i mindfuldness og elevers meditation.

- Hvor vil man sætte afgrænsningerne? Skal man forbyde rum, hvor folk kan sætte sig ind og have en stille tanke? Det er paradoksalt, når universiteterne er stedet, hvor de frie tanker skal have frit spil, siger hun.