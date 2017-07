Studerende: For meget fokus på mål i stedet for læring

Det vækker glæde hos Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, DSF, at flere partier melder sig klar til at skrotte den omstridte fremdriftsreform fra 2013.

- Det glæder os, at man begynder at få øjnene op for de problemer, som vi som studerende har påpeget i årevis.

- Det vidner om en politisk model, der simpelthen ikke har været i orden, siger Sana Mahin Doost.

Hun mener blandt andet, at der bliver målstyret alt for hårdt med fremdriftsreformen, og målet bliver "at bestå eksamen frem for læring".

Det er Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der er klar til at afskaffe reformen, skriver Politiken.

Radikale Venstres Martin Lidegaard siger til avisen, at "tiden er løbet fra fremdriftsreformen".

Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Jakob Engel-Schmidt mener, at en ny bevillingsreform, som regeringen i maj er kommet med et udspil til, vil kunne gøre fremdriftsreformen overflødig.

- Det vil forhåbentlig give incitamenter, der bliver så effektive og fleksible for det enkelte uddannelsessted, at det kan reducere fremdriftsreformens økonomiske betydning.

- Hvis vi får vores bevillingsreform igennem, så ser jeg den gerne lagt i graven, siger han til Politiken.

Fra DSF's side frygter man, at principperne fra fremdriftsreformen vil få en "ny indpakning" i en bevillingsmodel. Der skal gøres op med princippet om den hårde målstyring, mener Sana Mahin Doost blandt andet.

- Vi forholder os meget kritisk til det, hvis ikke man grundlæggende gør op med principperne bag fremdriftsreformen, om at de studerende skal presses igennem systemerne kun med øje for hastighed og ikke med øje for kvalitet, siger hun.