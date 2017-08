Studerende: Afskaf skadelig bonusordning for de hurtige

Afskaf bonusordningen, der belønner unge for at gå i gang med studierne hurtigt.

- Problemet er, ordningen laver en inflation i adgangskvotienterne på de videregående uddannelser. Det betyder, at kravene bliver skyhøje, og fokusset på gymnasierne forskyder sig fra at handle om at lære til at handle om at præstere.

Det siger Jens Philip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at unge ikke er gået hurtigere i gang med at læse på videregående uddannelser, siden karakterbonussen blev indført. Det var ellers meningen med ordningen.

Med ordningen kan unge gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år, efter at de er blevet færdige med en adgangsgivende ungdomsuddannelse.

Men blandt landets studerende kan man ikke se nogen mening med ordningen.

- Konsekvensen af ordningen er, at der er et meget ensidigt fokus på karakterer, som skaber stress og jag for den enkelte elev, siger Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd.

- Det skal ikke kun gå op i hastighed og målstyring. Vi skal give folk mulighed for at afsøge muligheder som mennesker, før de søger ind på videregående uddannelser.

Siden ordningen trådte i kraft i 2009, er der ikke sket noget med antallet af studerende, der begynder på en videregående uddannelse inden for to år.

Derfor er opfordringen klar fra både gymnasieelever og studerende:

- Ordningen skal afskaffes, fordi den tydeligvis ikke har nogen virkning, men til gengæld en masse bivirkninger, siger Jens Philip Yazdani.

Han bakkes op af Sana Mahin Doost:

- Når alle eksperter på området siger, at det ikke hjælper, men faktisk er meget ubrugeligt, så håber jeg, at vores politikere vil tage ansvar og afskaffe en fuldstændig ligegyldig regel, som desværre har nogle rigtig store konsekvenser, siger forkvinden.