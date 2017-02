Marcus Knuth (V) hilser den generelle debat om, hvad der skal til for at være dansker, velkommen.

Strid i Venstre om danskhed: Partiet står nu ved udtalelse

Lørdag erkendte indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) ellers, at formuleringen i udtalelsen var "kvajet".

Venstre står fuldt ud ved den udtalelse om danskhed, som et borgerligt flertal vedtog i Folketinget forleden.

Den kunne udlægges, som at man kun kan være dansker, hvis man selv eller ens forældre er født i landet, lød det.

Men det undsiges nu af integrationsordfører Marcus Knuth (V). For Jan E. Jørgensen taler ikke på folketingsgruppens vegne.

- At nogen har misforstået ordlyden er, hvad det er. Men den er på ingen måder klodset, siger Marcus Knuth.

Forslaget til vedtagelse omhandlede andelen af etniske danskere i boligområdet Brøndby Strand, som ifølge borgerlige partier er alarmerende lav.

Marcus Knuth hilser den generelle debat om, hvad der skal til for at være dansker, velkommen. Han mener, at blå bloks politiske modstandere fejlfortolker udtalelsen.

- Vi siger intet om, at du ikke kan være dansk, bare fordi du ikke er efterkommer af danske forældre.

- Et stort antal danskere er efterkommere af folk, der er flyttet til Danmark, som har taget Danmark og værdierne til sig. Og de er lige så danske som du og jeg, siger Marcus Knuth.

Han fremhæver, at det handler om at tage danske værdier til sig.

- Det er der desværre alt for mange i Danmark, der ikke gør. Vi har kæmpe problemer med islam, der sniger sig ind på en lang række områder, som vi er nødt til at tage et opgør med, siger Marcus Knuth.

Spørgsmål: Det er jo din egen partifælle, som tilsyneladende har misforstået ordlyden. Har I ikke talt det ordentligt igennem i folketingsgruppen?

- Det må du spørge ham om. Det er en tekst, som tre regeringspartier og DF har besluttet. Den udviser en bekymring over den udvikling, der er i nogle dele af Danmark, siger Marcus Knuth.

Jan E. Jørgensen står ved, hvad han har sagt, men anerkender udmeldingen fra sin partifælle.

- Jeg anerkender, at det er Venstres holdning, at man godt kan være dansk, selv om man ikke er født i Danmark. Hvis nogen kan læse den tekst, der er skrevet, på anden vis, er det i strid med Venstres holdning, siger han.

Han har ikke yderligere kommentarer.

Oppositionen har varslet en forespørgselsdebat og et nyt udkast til vedtagelse efter vinterferien.