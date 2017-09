Stress får Middelfarts borgmester til at trække sig fra posten

Danmarks længst siddende borgmester, Steen Ole Dahlstrøm, har fredag meddelt, at han grundet længere tids arbejdspres samt dødsfald i den nærmeste familie trækker sig fra posten som borgmester i Middelfart Kommune, skriver TV2/Fyn.

Fredag i sidste uge meddelte Steen Dahlstrøm, at han ville holde en pause fra borgmesterembedet.

Siden da har han været i behandling for den stresstilstand, som dødsfaldet sammen med arbejdspresset har bragt ham i.

- Pausen, og den ro jeg har givet mig selv, har været god, og jeg har fået det bedre.

- Men jeg må konstatere, at jeg er så påvirket, at det vil tage nogle måneder, inden jeg er fuldstændig på toppen igen, skriver Steen Dahlstrøm i en pressemeddelelse ifølge TV2/Fyn.

- Den situation er ikke forenelig med at være borgmester og øverste leder af Middelfart Kommune (...)

- Derfor har jeg sammen med mine nærmeste besluttet mig for, at den bedste beslutning er at træde tilbage som borgmester i Middelfart Kommune, skriver Steen Dahlstrøm.

Første viceborgmester i Middelfart er SF'eren Mikkel Dragsmose-Hansen. Han overtog midlertidigt borgmesterposten i fredags.

Mandag er der byrådsmøde, og her skal der findes en ny borgmester.

Ifølge TV2/Fyn har Steen Dahlstrøm endnu ikke taget stilling til, om han stiller op til kommunalvalget i november. Det bliver dog ikke som borgmesterkandidat.

66-årige Steen Ole Dahlstrøm har siden 1986 været borgmester i Middelfart Kommune.

Han har desuden været formand for forsyningsselskabet Ewii - tidligere Trefor - siden 1999, indtil han trak sig fra posten i juli måned.

Selskabet har sommeren over været kritiseret for en række investeringer, der rækker ud over dets kerneområde.

Kritikken førte til, at Knud Steen Larsen gik af som administrerende direktør.