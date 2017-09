Stort medlemsfald hos DF: Her er deres bud på hvorfor

Det er nogle af DF's medlemmernes egne bud på, hvorfor flere end 3000 mennesker har vinket farvel til Dansk Folkeparti siden 2015, hvor partiet ellers havde et rekordhøjt medlemstal på 17.122 personer.

Dansk Folkepartis medlemmer falder fra, fordi de glemmer at betale kontingent, dør, eller fordi de mener, at partiet har så stor politisk succes, at der ikke længere er brug for at kæmpe.

I august i år talte DF 13.930 medlemmer. Og flere hundrede af dem er i weekenden samlet mellem pølsevogne og dannebrogsflag til partiets årsmøde i Herning, hvor partitoppen møder lokalpolitikere og medlemmer fra hele landet.

Keld Fausing har taget turen til den årlige sammenkomst. Han er næstformand for DF i lokalforeningen i Skive, og det undrer ham, at flere tusinde har meldt sig ud af partiet.

I hans øjne kan det skyldes, at DF har haft succes med at få gennemført sin politik, hvilket har fået medlemmerne til at slappe af og falde fra.

- Nu har vi fået grænsekontrol og stramninger, og jeg tror, mange meldte sig ind af den grund. Så nu har de ikke grund til at være medlem længere.

- Mange af os, som er medlem, er kommet til Dansk Folkeparti på grund af en mærkesag. Når de sager så er kørt eller vundet, melder man sig ud igen, siger han.

Sten Jensen, der er byrådsmedlem for DF i Norddjurs Kommune og spidskandidat til kommunalvalget, er enig i, at politiske succeser kan være skyld i, at medlemstallet er dalet.

- Det kan skyldes en selvtilfredshed og en følelse af, at nu har vi vundet den kamp og fået den størrelse, vi skal have. Så slapper folk af. De stopper med at protestere.

Lokalpolitikeren nævner også glemsomhed i forhold til at betale medlemsgebyr som en af årsagerne. Men også dødsfald kan være skyld i, at flere end 3000 medlemmer er væk.

- Vi har en del ældre medlemmer, som lige pludselig forsvinder. Og det er svært at få de unge med, fordi de unge ikke melder sig ind i politiske partier nu om dage, siger han.

Claus Unger har været medlem af partiet i 15 år og er gæst ved det årlige politiske møde. Han peger på partitoppens flirt med Socialdemokratiet som en af årsagerne til medlemsfaldet.

- Jeg tror, mange synes, at partiet har mistet lidt kant.

- Det nære samspil med Socialdemokratiet har på nogle måder været for meget for nogle, som derfor har meldt sig ud, siger han.