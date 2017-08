Stort fragtskib trukket fri efter flere dage på grund

Arbejdet med at få skibet fri gik problemfrit, og skibet skal nu undersøges for at sikre, at det stadig er i god nok stand til at fortsætte sin rejse mod USA.

Et stort fragtskib, der tirsdag stødte på grund ved Gedser, er torsdag eftermiddag blevet bragt fri fra grunden.

Det oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter.

- Det lykkedes klokken 13.35 at få det bragt fri af grunden. Vi mangler nu at få et statement om skibets kondition er tilfredsstillende, siger han.

Fragtskibet har navnet "Star of Sawara", og det var på vej til New Orleans i USA, da det tirsdag stødte på grund ud for Falsters sydspids.

- Skibet stikker 13 meter, og derfor skulle det sejle ad dybvandsrenden ved Gedser, men det kom ud af renden og gik på grund, sagde vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter tirsdag.

Skibet var nødt til at blive liggende, ind til der var blevet udarbejdet en bjærgningsplan af fartøjets rederi og forsikringsselskab.

Nu hvor skibet er trukket fri, går der yderligere lidt tid, før det kan få lov til at fortsætte som planlagt. Først skal det undersøges om skibet er i en tilfredsstillende tilstand, oplyser Forsvarets Operationscenter

- Vi forventer derefter, at skibet enten lægger til en ankerplads i området eller sejler direkte op til Kalundborg Fjord, hvor det forventes, at der skal laves dykkerundersøgelser.

- De skal være med til at sikre, at der ikke er nogle skader, som vil kunne påvirke skibet, når det nu sendes mod New Orleans, siger vagtholdslederen.