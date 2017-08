Stort fragtskib går på grund ved Gedser

Et stort fragtskib er tirsdag stødt på grund ved Gedser. Det 225 meter lange fartøj er tilbageholdt, indtil der foreligger en bjærgningsplan.

Bjærgningsplanen skal udarbejdes af fartøjets rederi og forsikringsselskab.

Først når den er godkendt af Forsvarstes Operationscenter (JRCC) og den danske søfartsstyrelse, kan der gøres forsøg på at få skibet trukket fri af grunden.

En plan foreligger formentlig onsdag.

Skibet "Star of Sawara" sejler under Panama-flag. Det var på vej til New Orleans i USA, da det tirsdag ved 13-tiden kom ud af kurs og gik på grund.

- Skibet stikker 13 meter, og derfor skulle det sejle ad dybvandsrenden ved Gedser, men det kom ud af renden og gik på grund, siger vagtholdslederen.

Der er ikke oplysninger om, hvad skibet, der er en såkaldt bulkcarrier, er lastet med.

Søredningstjenesten har et fartøj i området. Der har også været en miljøflyver på vingerne for at tjekke, om der er sluppet olie ud af det grundstødte fartøj.

Ifølge JRCC tyder intet på, at der er sket olieforurening.

For en sikkerheds skyld er et miljøfartøj på vej til Gedser.