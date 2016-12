Stormrådet erklærer stormflod i kølvandet på Urds hærgen

Stormfloden omfatter også områderne ved Roskilde Fjord og Isefjord.

I det jyske er der erklæret stormflod fra Thyborøn Kanal til Blokhus. Dermed er begge sider af Hanstholm dækket.

- Områderne er fastlagt ud fra målinger, der er foretaget af vandstanden langs alle de danske kyster. Så må vi se, om der er tilbageskvulp, som vi skal være opmærksom på, siger Jesper Rasmussen.

Han peger på, at kyster ved den vestlige limfjord samt havne ved Haderslev og Aabenraa kan få ekstra meget vand. Typisk vil de såkaldte tilbageskvulp ske i løbet af det næste døgn.

Stormflod betyder, at der har været en oversvømmelse, som skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Dermed kan boligejere få erstatning for de skader, som oversvømmelserne har medført.

- Det betyder, at vi nu med afgørelsen har sagt, at de skader, som de (boligejerne red.) er ramt af som følge af havvandet, vil Stormrådets kasse betale.

- Når der erklæres stormflod er det bare for de ramte om at få kontaktet forsikringsselskabet, så man kan få affugtet og ryddet op, siger Jesper Rasmussen.

Stormflod er defineret ved, at vandstigningerne er af en sådan størrelse, at det er sjældnere end en 20-års-begivenhed.

Det er dog ikke to årtier siden, at der senest blev erklæret stormflod. Derfor vil der formentlig blive justeret på grænserne snart.

- Det sker hyppigere og hyppigere, og det gør, at grænsen for, hvornår der erklæres stormflod, er under pres og kommer til at flytte sig over tid, siger Jesper Rasmussen og uddyber:

- Jeg tror, at man vil rykke på grænsen, fordi der er tale om en katastrofeordning og ikke en hverdagsbegivenhed så at sige, at man går ind og dækker skaderne.