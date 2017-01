Stormflodsregning til kommunerne kan ende i Bodil-størrelse

- Det er nok ret klart for de fleste, at det ikke er en lille hurtig regning. Det er en stor en af slagsen. Men hvor stor den reelt bliver, ved vi ikke endnu.

- Selv om vandet har trukket sig tilbage i de store farvande, så er der stadig vand, der skal pumpes, og materiel der skal samles sammen og gøres klar til brug igen, inden den reelle indsats er færdig, siger han.

Flere steder i landet var der stormflod, da vandstanden onsdag aften steg til historiske højder.

Kommunernes beredskaber knoklede for at holde vandet væk med pumper, sandsække og midlertidige diger. Flere steder skete det sammen med frivillige borgere, det statslige beredskab, forsvar og hjemmeværn.

Det er kommunerne, der står tilbage med den store regning for beredskabet før, under og efter stormfloden.

- Der er ingen tvivl om, at det her en meget stor hændelse, og vi brugte meget tid og mange ressourcer på forberedelse. Vi er oppe i den samme skala som Bodil for få år siden, siger Bjarne Nigaard.

- Man kan ikke indregne sådan noget som dette i budgetter, så der vil helt sikkert være brug for at finde ekstra midler eller omprioritere inden for de givne rammer. Det kan for eksempel gå ud over investeringer i nyt materiel.

Stormen Bodil, der til tider ligefrem kunne defineres som en orkan, ramte Danmark 5. og 6. december 2013. Efterfølgende blev der erklæret stormflod flere steder i landet.