Stormflod koster kommunalt beredskab tæt på ti millioner

Det oplyser Danske Beredskaber, som har opgjort de foreløbige udgifter til mandskabstimer og materiel under stormfloden.

- Men det er med det forbehold, at indsatsen jo som nævnt ikke er slut endnu. Derfor er tallene med et vist forbehold, siger Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Det danske beredskab har fået stor ros efter stormfloden for en meget velforberedt indsats. Men beredskaberne var presset til det yderste og kunne ikke have modstået en uforudset hændelse undervejs, fortæller Nigaard.

Indsatsen er fortsat i gang, fordi der mangler en del oprydning. Derudover skal materiellet klargøres og erstattes til næste gang, det skal bruges.

Bjarne Nigaard pointerer, at de omkostninger, der har været i forbindelse med både stormen Urd i sidste uge og stormfloden, skal tages af de eksisterende budgetter hos beredskaberne.

- Så de penge, der kunne have været brugt til investering i mere materiel, skal nu dække hullet efter indsatsen i den forgangne uge, siger han.

- Det er selvfølgelig helt normalt, at der skal være plads til netop den slags udgifter for et beredskab. Problemet er bare, at vi i forvejen har skullet skære betragteligt i budgetterne.