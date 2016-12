Stormen Urd efterlod kun materielle skader i Nordjylland

Politiet roser nordjyderne for at have respekteret råd om at holde sig inden døre.

Stormen er aftaget så meget i i styrke, at politiet ikke længere fraråder unødig udkørsel. Vindstødene er dog fortsat så kraftige, at der er risiko for væltede træer og skilte, der har revet sig fri, på vejbanerne.

Beredskabet i Nordjylland og Falck har indtil videre haft 57 udrykninger til skader som følge af stormen.

Vandstanden i Limfjorden er fortsat højere end normalt, men faldende, fremgår det af meddelelsen.

I meddelelsen roser vicepolitiinspektør Henrik Skals nordjyderne for gennem hele aftenen at have "respekteret vores anbefalinger om at undgå unødig udkørsel, hvilket vi er rigtig glade for".

- Indsatsen er blevet koordineret fra politiets KSN (kommandocentral) i et godt og tæt samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere fra Falck, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, udtaler Henrik Skals.