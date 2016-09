Storbybørn er på frokostordning - provinsbørn får madpakker

Forældre i Region Hovedstaden er mere villige til at betale for frokostordninger i børnenes daginstitutioner end forældre i resten af landet. I de øvrige regioner er madpakker stadig mest populære. Det skriver Fagbladet FOA på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra analysefirmaet Bureau 2000.

Professor Bent Egberg Mikkelsen har stået i spidsen for et forskerteam fra Aalborg Universitet, der siden 2011 har beskæftiget sig med frokostordninger i daginstitutioner. Forskerne har blandt andet interviewet forældre om grunde til at vælge frokostordninger eller ej.

"Vi kan se, at frokostordninger er mere et byfænomen for travle urbane mennesker, end det er et landfænomen. Det er i tråd med folks holdning til økologi og nye trends på fødevareområdet. Interessen for sund og bæredygtig madlavning er mest udbredt i byområderne," siger han.

I Region Hovedstaden er 69 procent af børnene omfattet af en forældrebetalt frokostordning, hvor alle børn får tilbudt det samme måltid. Til sammenligning er det kun 31 procent i Region Sjælland og 35 procent i Region Syddanmark. Region Midtjylland og Nordjylland ligger på henholdsvis 48 og 43 procent.

I alt er 78 procent af vuggestuebørnene og 46 procent af børnehavebørnene omfattet af en forældrebetalt frokostordning, viser undersøgelsen, der er bestilt af Pædagogisk Sektor og Kost- og servicesektoren i FOA.

Ifølge Bent Egberg Mikkelsen er det afgørende, hvilken form for madordning kommunerne tilbyder.

"Forældre vil ikke betale 500 kroner om måneden for noget mad, de selv kunne lave for det halve beløb. Men de steder, hvor man tænker frokostordningen videre fra det, jeg kalder passiv bespisning, til aktiv madpædagogik, er der rigtig mange - især travle byforældre - der kan se fornuften i det," siger professoren.

Gina Liisborg, formand for Kost- og servicesektoren i FOA, så gerne, at alle børn var med i en frokostordning.

"Det vil bidrage til at modvirke kræsenhed og lære børn om, hvor maden kommer fra, om tilberedning og ikke mindst det sociale ved et måltid, når det nydes i fællesskab. Med andre ord styrke maddannelsen," siger Gina Liisborg.

Maddannelse er omdrejningspunktet for den årlige maddag, der finder sted onsdag den 14. september, hvor daginstitutioner landet over sætter fokus på det fælles måltid og laver mad efter samme opskrift. Begivenheden er arrangeret af Kost & Ernæringsforbundet og FOA og foregår hvert år den 2. onsdag i september.