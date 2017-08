Stor rejsedag kaster kilometerlange køer af sig

Danskerne er så småt ved at vende hjem, som sommerferien begynder at lakke mod enden.

- Selv om vi forventer, at det bliver endnu værre i morgen (søndag. red.), er der rigtig mange, der er på vej hjem fra ferie nu.

- Det er stor hjemrejsedag i dag. Netop derfor bevæger trafikken sig særligt fra syd mod nord og fra vest mod øst, siger hun.

Ved grænsen mellem Danmark og Tyskland ved Frøslev melder Syd- og Sønderjyllands Politi om ekstra lang ventetid for bilister, oplyser Mads Leervad, der er vagtchef i politikredsen.

- Det er en af de store rejsedage. Køen op til den dansk-tyske grænse er på syv kilometer. Men trafikken glider, selv om den altså er tæt, siger han.

Som de hjemvendte trafikanter trækker længere op i landet, fører det til tæt trafik andre steder.

Det medfører begyndende tæt trafik ved Middelfart, hvor der tydeligt er mange, der kører fra Jylland mod Sjælland, påpeger Mette Nedergaard.

Ifølge hende er et andet element, der spiller ind i trafikhastigheden, skiftedag i sommerhusene, der bliver lejet ud rundt omkring i landet.

Det medfører særligt meget trafik ved den jyske vestkyst og ved Nordsjælland.

Hun opfordrer trafikanter til at holde afstand til hinanden og være tålmodige, så der ikke opstår uheld.

På store rejsedage som denne anbefaler hun, at bilister forsøger at køre før klokken 11 og efter klokken 18 for at undgå at sidde fast.

Et andet sted, hvor trafikken hober sig op, er ifølge Mette Nedergaard i ved Vestmotorvejen, hvor der har været et uheld ved Ringsted.

Det er politiet midt på eftermiddagen lørdag ved at rydde op efter, og det skaber massiv kødannelse.