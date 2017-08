Stor politijagt ender i kollision med modkørende bil på Fyn

Fyns Politi satte tirsdag aften klokken 19.45 jagten ind på en Audi A6, da føreren ignorerede politiets signaler om at standse for en kontrol i det sydlige Odense.

Jagten på Audien endte ved en rundkørselsbro ved Stenløsevej hen over Fynske Motorvej, hvor Audien kørte ind i en modkørende bil.

Det oplyser Fyns Politi.

Føreren viste sig at være en 41-årig mand fra Odense. Han kørte bilen i påvirket tilstand uden at have sit kørekort.

Det skriver Fyens.dk.

Samme medie skriver, at manden forsøgte at løbe fra politiet, efter at han ramte den modkørende bil.

Flugten til fods varede dog ikke mange minutter, før betjentene fik indhentet og anholdt manden.

Både den 41-årige fører af Audien og føreren af den modkørende bil måtte en tur forbi skadestuen. Ingen af dem var dog kommet alvorligt til skade

Den 41-årige mand kan se frem til flere sigtelser, skriver Fyns.dk.

Blandt andet for at køre i påvirket tilstand, for at køre uden kørekort og for at bringe andres liv i fare. Derudover sigtes manden for flere overtrædelser af færdselsloven.