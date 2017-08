Stor andel af hjemmefødende må køres på hospitalet

Men det ender alligevel ofte med, at de fødende i al hast må overflyttes til hospitalerne, når der er brug for hjælp fra speciallæger på grund af komplikationer.

Det skriver Berlingske.

Antallet af hjemmefødsler med hjælp fra en jordemoder er mere end fordoblet siden 2013 - fra 675 til 1718 i 2016.

I Region Sjælland blev 12 procent af de hjemmefødende overført til et hospital. I Nordjylland var det hele 46 procent. Det fremgår af regionernes kortlægning af fødselsområdet.

Jordemoderforeningen anfægter tallet for Region Nordjylland. Foreningen mener, at andelen af overflytninger er lavere - under 24 procent.

Udviklingen vækker bekymring blandt landets fødselslæger. De er derfor på vej med et såkaldt princippapir. Heri udtrykker de betænkelighed ved stigningen i antallet af fødsler, der foregår uden for de store hospitaler.

- Jeg anerkender, at det for nogle kan have virkelig stor værdi at føde derhjemme. Men hvis hjemmefødsler rulles ud i stor skala, vil det give et fald i kvaliteten, siger ledende overlæge Thomas Larsen, der er formand for fødselslægerne i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, til Berlingske.

Han mener, man skal stoppe med at promovere hjemmefødsler, da de øger risikoen for barnet i tilfælde af komplikationer.

De mange overflytninger bekymrer ikke de fødende og jordemødrene.

I foreningen Forældre og Fødsel fremhæver formand Birgitte Halkjær Storgaard, at langt de fleste overflytninger foregår helt udramatisk.

- Hvis der er tale om en velvisiteret hjemmefødsel, er risikoen, for at noget går galt, den samme som, hvis det foregår på hospitalet, siger hun til Berlingske.