Stor Facebook-gruppe lukket efter angreb på blogger

Det skete, da hun på bloggen Sweet Chili afslørede hvordan en af bagmændene bag gruppen, der har over 100.000 medlemmer, solgte snus og var begyndt at sælge et computerspil.

- Jeg har tidligere skrevet om blandt andet digital svindel og svindlere på min blog, men der var jeg aldrig udsat for så meget chikane, som jeg har været efter at have skrevet en artikel om Offensimentum. Det er tankevækkende, siger Karina Mimoun til DR.

I gruppen, der er kendt for at have ageret stødende, ageret værktøj for mobning og for at have delt hævnporno, blev medlemmerne opfordret til at "kneppe" journalistens liv.

Herefter fulgte store mængder chikane mod både bloggen og Karina Mimoun personligt. Hun har politianmeldt flere af tilfældene.

Det har mandag ført til, at Facebook har lukket gruppen efter i første omgang at have undladt at slå ned på den.

Lukningen glæder Dansk Journalistforbund.

- Vi har kritiseret Facebook for mange ting, men det klæder dem, når de tager deres ansvar på sig.

- Det fjerner formentlig ikke det begreb, der hedder chikane på nettet. Men på denne her måde får man sendt et tydeligt signal, siger formand Lars Werge til DR.