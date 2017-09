Støjberg vil sætte en stopper for genopdragelsesrejser

- Når man sender sine børn på genopdragelsesrejse, siger det mig, at man ikke vil Danmark, hverken for sig selv eller sine børn.

- Men det valg skal man ikke have lov til at træffe for sine børn, og derfor vil jeg gøre, hvad der står i min magt for at forhindre, at børn og unge sendes på genopdragelse i forældrenes hjemland, siger Støjberg i en pressemeddelelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har bedt Ankestyrelsen om at igangsætte en undersøgelse, der skal munde ud i en rapport. Den forventes klar i begyndelsen af 2018.

Rapporten skal blandt andet give svar på, hvor mange sager om genopdragelse, kommunerne har haft kendskab til siden 2005.

Den skal undersøge, hvad der karakteriserer sager, som fører til en genopdragelsesrejse. Og så skal kommunerne have redskaber og handlemuligheder før, under og efter rejsen.

Genopdragelsesrejser kan ifølge Støjberg have negativ betydning for børnenes skolegang, sprogkundskaber og sociale relationer i Danmark.

Før sommerferien kom Socialdemokratiet og SF med en melding om, at forældre, der står bag genopdragelsesrejser, skal kunne miste deres opholdstilladelse i Danmark.

Sammen med Dansk Folkeparti, der tidligere har foreslået det samme, udgør de tre partier et flertal i Folketinget.

DF mener, at der bør skrides til handling med det samme. Det siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF).

- Vi foreslår, at regeringen fremsætter et lovforslag, som betyder, at forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse, får inddraget deres opholdstilladelse.

- Problemet er allerede velkendt, og vi er klar til at bringe regeringen i mindretal, siger han.

Det er i dag ulovligt at tvinge børn og unge på genopdragelsesrejser ifølge straffeloven. Det kan straffes med to års fængsel.

Børn og unge kan miste deres opholdstilladelse, hvis de opholder sig i udlandet mere end tre måneder på rejser, der kan være skadelige for integrationen.

Børn og unge kan udfylde en såkaldt udrejseblanket, hvor de gør myndighederne opmærksomme på, at de ikke ønsker at forlade Danmark i en længere periode.