Støjberg vil ikke forbyde udenlandsk støtte til moskéer

- Det er desværre ikke sådan, at man bare lige kan gå ind og gøre det så nemt, siger hun.

- For man kan ikke bare sige, at der i forhold til moskéer ikke må komme penge, men i forhold til andre trossamfund må der godt. Det er simpelthen diskrimination.

Ministeren vil dog arbejde videre for at forsøge at finde en løsning, som kan forhindre, at der bliver sendt penge fra udlandet til danske moskéer.

De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti var med til mødet, hvor også kulturminister Mette Bock (LA) var til stede.

Hos Dansk Folkeparti er Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) ikke tilfreds med, at partiets forslag blev sat til side.

- Det er min klare overbevisning, at det kan godt lade sig gøre, hvis der er et politisk flertal for det, siger han.

- Problemet er bare, at regeringen ikke vil.