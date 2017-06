Støjberg slipper for nyt maratonsamråd i sag om instruks

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) undgår et nyt maratonsamråd i sagen om hendes ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

Når det næste samråd om sagen finder sted fredag 23. juni klokken 9.30, er det med en bagkant på to timer.

Det har formanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget, Martin Henriksen (DF), sagt god for trods stor utilfredshed fra rød blok.

Det første samråd tidligere på måneden varede hele fem timer.

Datoen for samråd nummer to har været kendt i nogle dage. Men der har været stor uenighed om formatet af samrådet 23. juni.

Rød blok ønskede et samråd som det første, altså helt uden bagkant. Det var ministeren ikke meget for.

Allerede undervejs i det første samråd 1. juni varslede politikerne fra rød blok, at Støjberg kunne se frem til et nyt samråd. Der var fortsat en masse spørgsmål, der skulle besvares, mente en samlet rød blok.

Og noget tyder allerede på, at der kommer et tredje samråd i sagen. For to timer yderligere er helt sikkert for lidt, udtalte Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock, tidligere i denne uge.

- Vi har brug for at komme til bunds i sagen. Hvis det ender med to timer, så må vi bare indkalde til endnu et samråd, sagde hun.

Enhedslisten har hele tiden ønsket et samråd nummer to uden bagkant. De Radikale ønskede som minimum mere end to timer afsat.

Sagen har i den grad skabt stormvejr omkring Støjberg. Det begyndte med en pressemeddelelse fra sidste år.

Her skrev Støjberg, at ingen mindreårige under 18 år måtte indkvarteres sammen med en ægtefælle på de danske asylcentre.

Ifølge loven skal alle sager vurderes individuelt. Det har ministeren allerede rettet ind efter.

Men hun har samtidig givet Folketinget så skiftende forklaringer, at det har vakt kritik fra flere sider.

Blandt andet har Støjberg både omtalt pressemeddelelsen som en instruks - det vil sige retningslinjer til myndighederne. Og som en pressemeddelelse, der blot skulle udtrykke hendes politiske holdning.