Instruksen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet betød, at asylansøgere under 18 år ikke kunne bo sammen med deres ældre ægtefælle på danske asylcentre. Men det strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Støjberg retter ind - men fastholder kritik af barnebrude

Folketingets Ombudsmand orienterede 1. februar ministeriet om, at en instruks om at skille parrene efter hans vurdering er ulovlig.

Hun mener, at det er uacceptabelt, når mindreårige brude har lov til at bo med deres ældre ægtemand på danske asylcentre.

Selv om ministeren må rette ind, fastholder hun sin holdning.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd. Og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt inden for lovens rammer, siger Inger Støjberg mandag.

Ombudsmanden fandt ministeriets fremgangsmåde særdeles kritisabel.

Folketingets Ombudsmand blev inddraget i sagen, da han i marts sidste år modtog en klage fra et syrisk ægtepar.

Den 17-årige gravide kvinde og hendes 26-årige mand var blevet adskilt og placeret på to forskellige asylcentre.

Ministeren ønsker en restriktiv linje.

- Derfor greb vi også hurtigt ind, da det blev klart, at barnebrude rent faktisk havde været accepteret i det danske asylsystem.

- Det var og er helt afgørende for mig, at vi allerede i det øjeblik, asylansøgere sætter deres ben på dansk grund, markerer, hvordan det danske samfund fungerer, siger Inger Støjberg.

I et antal sager har parrene ikke været adskilt på noget tidspunkt i modsætning til den generelle instruks.

Det skyldes hensynet til Danmarks internationale forpligtigelser.