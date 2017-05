Støjberg retter ikke et komma efter kritik fra komité

Det fastslår integrationsminister Inger Støjberg (V) efter komitéens kritik. Den vil have Danmark til at droppe smykkeloven, lempe familiesammenføring og overveje integrationsydelsen.

Europarådets racismekomité får ikke Danmark til at ændre et komma i sin udlændingepolitik.

- Vi kommer ikke til at ændre så meget som et komma på grund af komitéens anbefalinger. Jeg er lodret uenig i deres budskab, som er fuldstændig forfejlet, siger Inger Støjberg.

- De sidder som konger uden land og kloger sig på, hvilken politik vi skal føre. Derfor kommer vi overhovedet ikke til at rette ind efter det.

Komitéen beklager, at Danmark har strammet reglen for familiesammenføringer. Kritikken kommer fra mennesker, som ikke er vant til at lede et land, mener integrationsministeren.

- Vi står i en ekstremt presset situation i Europa. På grund af det meget store antal flygtninge og migranter. Derfor bliver landene nødt til at føre en politik, som kan dæmme op for asylansøgere, siger Inger Støjberg.

Flygtninge, der kun har ret til midlertidig beskyttelse, må vente tre år, før de kan få familien til Danmark. I 2012 anbefalede komitéen "en omfattende reform" af familiesammenføring.

Komitéen skoser også smykkeloven for at stigmatisere (brændemærke) asylansøgere. Men de taler for døve øren til ministeren.

- Jeg er fuldstændig lodret uenig med kritikken. I Danmark har vi et princip om, at kan man forsørge sig selv, så skal man forsørge sig selv, siger Inger Støjberg.

- Det gælder selvfølgelig også de asylansøgere, der kommer til Danmark. Vi tilbageholder de værdigenstande, man måtte have. Hvis man ikke får asyl, så får man dem selvfølgelig tilbage.

Ministeren understreger, at andre europæiske lande har lignende regler som Danmark.