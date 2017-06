Støjberg og styrelse splittet om centralt møde

Det er et centralt spørgsmål i sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige ordre om at tvangsadskille mindreårige asylansøgere fra deres samlevere.

Et spørgsmål, som bliver et kernepunkt, når Støjberg fredag er indkaldt til sit andet samråd på kort tid om sagen, skriver Politiken.

Folketingets Ombudsmand og en stribe forvaltningsretlige eksperter er ikke i tvivl om, at Støjberg gav en ulovlig instruks til sit system.

Men ministeren argumenterer ifølge Politiken for, at Udlændingestyrelsen fra dag ét mundtligt skulle være blevet gjort opmærksom på, at der alligevel skulle administreres efter loven.

På et meget omtalt samråd i Folketinget 1. juni i år sagde ministeren flere gange, at det blev "kommunikeret" til Udlændingestyrelsen, at internationale konventioner og dansk lov skulle overholdes, skriver Politiken.

Ifølge Udlændingeministeriet fik styrelsen det mundtligt at vide på et koncerndirektionsmøde 10. februar 2016.

Det skete, få timer inden Støjberg udsendte sin ulovlige instruks i form af en pressemeddelelse.

Der findes dog hverken et notat eller anden skriftlig dokumentation fra det timelange møde, der godtgør påstanden, oplyser Folketingets Ombudsmand ifølge Politiken.

Samtidig fortæller flere centrale kilder nu til avisen, at de ikke mener, at der blev truffet nogen konklusioner på det omstridte møde 10. februar 2016, hvor Støjberg også deltog, om hvordan sagerne skulle håndteres.

Ifølge en deltager på mødet, som ikke ønsker at stå frem ved navn, blev der ikke givet konkrete anvisninger om at administrere efter konventionerne, skriver Politiken.

Udlændingestyrelsens redegørelse for forløbet til ombudsmanden er også vidt forskellig fra Støjbergs udlægning.

Styrelsen nævner slet ikke direktionsmødet med ét ord, men lægger i stedet vægt på forløbet senere på dagen 10. februar 2016. Det skriver Politiken.

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, som kender sagens detaljer, vurderer på baggrund af oplysningerne, at Inger Støjberg har en svag sag.

- Der er ikke ret meget, der taler for, at der skulle være sket det, som departementet lægger til grund.

- For når styrelsen har et telefonnotat plus en skriftlig instruks, og der ikke findes et notat om den modsatte påstand, så er det mest sandsynligt, at man ikke skal lægge Støjbergs forklaring til grund.

- Det har vi en række eksempler på fra andre domme og ombudsmandsudtalelser, siger Sten Bønsing til Politiken.

Hverken Udlændingestyrelsen eller Inger Støjberg har ønsket at udtale sig om sagen.