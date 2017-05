Støjberg nægter at dele omstridt mail før samråd om lovbrud

Var udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skriftligt advaret om, at hun udstak en ulovlig instruks, da hun i februar sidste år besluttede at tvangsadskille unge ægtepar på landets asylcentre?

Her vil en række oppositionspolitikere gerne have indsigt i en meget central mail i sagen. Men det får de ikke, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til Berlingske.

Mailen er central, fordi den ifølge Politikens oplysninger indeholder ministeriets "retlige overvejelser" i sagen. Mailen "var ment som en advarsel om ikke at bryde loven", skrev avisen.

Sagen fik flere kritikere til at kræve indsigt i mailen. Men det har ministeriet afvist med henvisning til, at der er tale om en intern mail.

Alligevel har Støjbergs partifælle folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt fået læst mailens indhold op af ministerens rådgiver. Det fortalte han i programmet Presselogen på TV2 News søndag.

De Radikales udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, er dybt fortørnet over sagen.

- Det her er helt utilfredsstillende. At ministerens egen ordfører kan bruge det som dokumentation, men at udvalget alligevel ikke kan få det at vide, er simpelthen helt vildt uhørt, siger hun til Berlingske.

Samme toner lyder fra Alternativets Josephine Fock, der kalder det "dybt problematisk", samt SF's Jacob Mark, der mener, at Støjberg forhindrer Folketinget i at gøre sit demokratiske arbejde.

- Det er et udtryk for total disrespekt over for Folketingets arbejde og rolle. Vi skal kontrollere regeringen. Men det er umuligt, hvis vi ikke får de oplysninger, vi har brug for, siger han til Berlingske.

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, ser frem til at høre ministerens begrundelse på samrådet.

Inger Støjberg ønsker ikke at begrunde over for Berlingske, hvorfor hun ikke vil udlevere mailen til Folketinget.