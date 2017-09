Støjberg lukker ned for særligt udsatte flygtninge

Beslutningen er truffet, efter at ministeren i september 2016 udskød at tage stilling til de tilbageværende 491 kvoteflygtninge, der efter planen skulle til Danmark det år. Samtidig udsatte hun en afgørelse om Danmarks andel for 2017.

- Der er kommet mange asylansøgere til Danmark de senere år, og det er en meget, meget stor opgave at få dem integreret. Derfor er det nødvendigt, at vi har et pusterum, siger hun til Berlingske.

Samtidig vil hun ændre lovgivningen på området.

I dag skal Danmark modtage 1500 kvoteflygtninge over en treårig periode. I udgangspunktet fordeles de ligeligt, så det bliver 500 om året.

Det betyder, skriver Berlingske, at Danmark skulle tage 1500 kvoteflygtninge næste år for at kompensere for stoppet i 2016 og 2017.

Men Støjberg foreslår i stedet, at det i fremtiden vil være den siddende minister, der årligt tager stilling til, om Danmark skal tage kvoteflygtninge - og hvor mange.

Det nye forslag og afvisningen af de knap 1000 kvoteflygtninge kommer, mens antallet af asylansøgere i Danmark falder og ser ud til at blive det laveste i fem år. Samtidig får færre asyl.

Desuden er antallet af flygtninge, der kommer i job steget de seneste to år til 30 procent.

Spørgsmål: Antallet af asylansøgere er faldet markant, og der kommer flere flygtninge i arbejde. Hvordan kan det så være, at Danmark ikke kan tage 500 af nogle af de mest sårbare flygtninge?

- Det handler om, hvordan de, der er kommet hertil, klarer sig. Og der har vi stadig en meget stor opgave foran os.

- Og at hver tredje arbejder, betyder jo ikke, at integrationsopgaven er løst, svarer Inger Støjberg Berlingske.

Politisk er der opbakning til forslaget fra Socialdemokratiet, mens både SF, De Radikale og SF er imod.

Også FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er kritisk og ser regeringens beslutning "som et stort tab", skriver Berlingske.