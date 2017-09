Støjberg kæmper for at få udvist terrordømt marokkaner

Regeringen forhandler med Marokko for at sende Said Mansour retur. Han er dømt efter terrorparagraffen og frataget sit danske statsborgerskab. Højesteret har tilladt udvisning af ham.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg og regeringen ønsker at få Said Mansour udvist fra Danmark. Han er dømt efter terrorparagraffen. Han er blevet frataget sit danske statsborgerskab, siger Inger Støjberg.

- Derfor hører han ikke til her.

Hun orienterede onsdag morgen Det Udenrigspolitiske Nævn om sagen i fortrolighed. Udvisningssager er flyttet til nævnet efter læk fra andre af Folketingets udvalg.

Said Mansour er kendt som "boghandleren fra Brønshøj". Han er flere gange dømt ved danske domstole. Selv om han er marokkansk statsborger, lever han i Danmark på tålt ophold, fordi han ikke kan udvises.

- Når vi udsender, skal vi være sikre på, at folk ikke står til for eksempel tortur eller anden forfølgelse i det land, de skal sendes ud til. Der pågår for øjeblikket nogle forhandlinger med marokkanerne, siger Inger Støjberg.

I sommer besøgte hun den norske integrationsminister, Sylvi Listhaug. Norge har gode erfaringer med at returnere afviste asylansøgere og andre uønskede udlændinge.

- Man skal passe på ikke at blande Said Mansours sag sammen med alle andre udsendelsessager. Det er en helt særlig sag. Mit fokus et helt klart at få sendt Said Mansour ud, siger Inger Støjberg.