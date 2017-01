Send til din ven. X Artiklen: Støjberg kæmper for at få Somalia til at tage borgere hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støjberg kæmper for at få Somalia til at tage borgere hjem

Danmark inddrager flygtninges opholdstilladelser. Men det er ikke sikkert, de kan udsendes, erkender minister.

Danmark - 26. januar 2017 kl. 09:41 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

800 somaliske flygtninge i Danmark risikerer at miste deres opholdsgrundlag. Myndighederne er i gang med at gennemgå deres sager. Det sker, efter at en lovændring fra Thorning-regeringens tid har lempet kravene for, hvornår man kan sende flygtninge retur.

Indtil videre har myndighederne ifølge Politiken behandlet 22 sager. Fire af de 22 har fået besked på, at de skal sendes hjem til Somalia. Inger Støjberg forventer, at det tal vil stige betydeligt. - Vi er først lige begyndt at kigge på sagerne. Når vi har fået kigget hele bunken igennem, er jeg ikke i tvivl om, at der er langt flere, der vil kunne komme hjem, siger hun. Men selv om flygtningene mister deres opholdsgrundlag, er det ikke sikkert, at de kan sendes ud, erkender ministeren. - Meningen er selvfølgelig, at de skal sendes hjem igen. Det er rigtigt, at der har været problemer med Somalia. Det er noget, jeg arbejder sideløbende på. - Vi har haft en situation, hvor Somalia ikke har villet tage imod deres egne borgere, selv om de er forpligtet til det, siger hun. - Der bliver arbejdet meget intenst på at få sendt nogle af de her somaliere hjem. Hvad Danmark nærmere bestemt gør for at overtale Somalia til at tage imod egne borgere, ønsker hun ikke at oplyse.