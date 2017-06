Støjberg hiver Thorning ind i sagen om ulovlig instruks

Støjberg skriver på Facebook, at hun ønsker, at "flere socialdemokrater - og resten af venstrefløjen - lyttede til vores tidligere statsminister i denne sag".

I sit facebook-opslag poster Støjberg desuden et foto af Thorning, hvor Thorning står med budskabet "An end to child marriage" - altså slut med at børn bliver gift.

Støjbergs skriveri kommer, få timer før at hun skal i endnu et samråd om sagen.

- Der findes 700 millioner barnebrude i verden ifølge Red Barnet, og tallet er stigende. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at forhindre barnebrude.

- For mig gælder det, uanset om det er i Mellemøsten, i Afrika eller på danske asylcentre. Piger skal selv kunne bestemme over deres eget liv.

- Jeg ville ønske, at flere socialdemokrater - og resten af venstrefløjen - lyttede til vores tidligere statsminister i denne sag, skriver Støjberg.

Helle Thorning-Schmidt er i dag generalsekretær i Internationalt Red Barnet.

Det første samråd tidligere på måneden varede hele fem timer. Men samråd nummer to har en bagkant på to timer. Det har allerede fået dele af rød blok til at true med et tredje samråd, inden fredagens samråd er begyndt.

Støjberg har ikke ønsket at udtale sig før samrådet fredag. Men tidligere på ugen sagde hun følgende til Ritzau:

- Jeg vil svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. Dermed ikke sagt, at det tilfredsstiller oppositionen.

Sagen har i den grad skabt stormvejr omkring Støjberg. Det begyndte med en pressemeddelelse fra sidste år.

Her skrev Støjberg, at ingen mindreårige under 18 år måtte indkvarteres sammen med en ægtefælle på de danske asylcentre.

Ifølge loven skal alle sager vurderes individuelt. Det har ministeren allerede rettet ind efter.

Men hun har samtidig givet Folketinget så skiftende forklaringer, at det har vakt kritik fra flere sider. Den kritik har Støjberg ikke yderligere kommentarer til, sagde hun til Ritzau tidligere på ugen.

Fredagens samråd begynder klokken 9.30.