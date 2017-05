Støjberg gav ulovlig asylinstruks trods advarsler

Ifølge Politiken oplyser flere kilder tæt på begivenhederne nu, at ministeren blev advaret om, at ordren kunne være i strid med lovgivningen.

Efter ugers diskussion om barnebrude på asylcentre beordrede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i februar 2016, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo med deres samlever.

En af advarslerne kom ifølge avisen fra afdelingschef og ministeriets ledende jurist, Lykke Sørensen.

Hun forsøgte at oplyse om, at det ville være i strid med loven at skille de unge par ad uden at foretage en individuel vurdering.

Samtidig blev der ifølge Politikens oplysninger sendt en mail, der gjorde opmærksom på dansk lovgivning og Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

Ifølge Folketingets Ombudsmand og en række eksperter var Inger Støjbergs ordre direkte ulovlig.

Den brød med den hidtidige praksis om, at danske myndigheder individuelt skal vurdere, om der eksempelvis kan være tale om tvangsægteskaber, lyder det.

Inger Støjbergs instruks til asylcentrene havde ingen underskrift fra embedsmænd, da den 10. februar blev sendt over til Udlændingestyrelsen.

Udlændingeministeren erkender over for Politiken, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling af sagerne ud af instruksen.

Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

- Det er selvsagt, siger hun til avisen.

Beslutningen om ikke at lade de unge gifte asylansøgere bo sammen kom, efter at der i flere uger havde været diskussion af, at der på danske asylcentre boede barnebrude - altså mindreårige, der var gift.