Støjberg efter maratonsamråd: Jeg burde have lavet en instruks

For hele miseren, der har ført til, at ministeren torsdag måtte igennem et fem timer langt samråd i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, bunder i, at en pressemeddelelse blev læst som en instruks til embedsmænd.

Set i bakspejlet mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at hun burde have handlet anderledes i sagen om adskillelsen af de unge asylpar.

I pressemeddelelsen skrev Støjberg i februar sidste år, at alle unge asylpar skulle adskilles. Men hun undlod en vigtig undtagelse, nemlig at alle sager skal vurderes individuelt.

Dermed var det faktisk i strid med loven, hvad ministeren krævede. Men pressemeddelelsen skulle ikke forstås som en instruks til Udlændingestyrelsen, forklarede ministeren under samrådet.

- Hvis du spørger mig i dag, så tror jeg, at det bedste ville have været, at vi efterfølgende havde skrevet en instruks, hvor de her forbehold var en del af. Men det skete bare ikke, siger Støjberg efter samrådet.

- Det, der til gengæld skete, var, at pressemeddelelsen blev sendt ud. Og så blev det mundtligt kommunikeret, at der var de her undtagelsestilfælde. Så derfor har der været handlet, som der skulle, siger ministeren.