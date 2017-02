Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser Dansk Folkepartis beslutningsforslag, som vil indføre et loft over antallet af udlændinge, der hvert år kan få dansk statsborgerskab. Ministeren vil i stedet skærpe kravene.

Støjberg afviser DF: Statsborgerskab skal ikke være lotteri

Dansk Folkeparti vil maksimalt lade 1000 udlændinge blive danske statsborgere hvert år. Men hverken regeringen eller Socialdemokratiet vil være med til at indføre et sådan loft.

- Regeringen kan ikke støtte en model, hvor ansøgere, der lever op til kravene om statsborgerskab, får afslag, blot fordi de er nummer 1001, 1002, 1003 eller 1048 det år, tilføjer hun under en debat i folketingssalen.

Det svinger fra år til år, hvor mange der består indfødsretsprøven og i øvrigt lever op til kravene om blandt andet sprogkundskaber, forsørgelsesgrundlag og lovovertrædelser.

I 2015 fik 4064 personer tildelt dansk statsborgerskab. I 2014 var det 4500 og i 2013 var tallet 1527. Adspurgt om ministeren finder det niveau passende, svarer Inger Støjberg fra Folketingets talerstol:

- Jeg ønsker at stramme reglerne, og det er jo i lyset af, at der i dag er mennesker, der får dansk statsborgerskab uden nødvendigvis at skulle have det. Og det er blandt andet danskkravet, jeg går meget op i.

Regeringen vil senere i år præsentere et udspil til en ny indfødsretsprøve, der strammer kravene til at få det rødbedefarvede danske pas, pointerer Støjberg.

- Jeg tror, at det, vi lægger frem senere på året, er noget, som DF til den tid vil kunne bakke op om.

Heller ikke Socialdemokratiet, der har stemt for flere stramninger med DF og resten af blå blok, vil støtte det foreslåede loft.

- Hvis man møder de krav, vi stiller, skal man også have statsborgerskab, siger indfødsretsordfører Astrid Krag og minder om, at reglerne så sent som i 2015 blev skærpet.

DF vil gerne vide, om 4000 nye statsborgere hvert år er et passende niveau - eller om der bør være en grænse. Fra talerstolen svarer Astrid Krag:

- Selvfølgelig er der en grænse. Det er den, vi indhegner med de krav, vi stiller i dag.

DF's indfødsretsordfører, Christian Langballe, erkender efter første behandlingen af forslaget nederlaget. Men han opgiver ikke idéen.

- Det er jo sådan med DF-forslag, at de arbejder. Og på et eller andet tidspunkt skal det her nok blive til noget.