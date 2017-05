Støjberg: Nogle fortalere for kvindecenter er ude på overdrev

Videncenteret har i den seneste tid været under beskydning fra flere kanter. Kvinfos opgave med at drive bibliotek er frataget, og Støjberg har meldt sig klar til at sløjfe de to millioner kroner, som centeret støttes med.

Hun er derfor hevet i samråd for at uddybe sin holdning til Kvinfo.

- Jeg mener, at man er ude på et overdrev, når man begynder at tale om ideologiske sammensværgelser, og det er det, vi har set i medierne, siger Inger Støjberg.

Ministeren er desuden blevet bedt om en vurdering af videncenterets mentornetværk, som for nylig blev rost i en international rapport.

Inger Støjberg mener ikke, at Kvinfos mentornetværk er det bedste til at håndtere de udfordringer, som nogle minoritetskvinder står overfor.

- Det handler om at få fat i de flygtninge- og indvandrerkvinder, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, siger hun.

Som integrationsminister overvejer hun hele tiden, hvordan pengene bruges bedst muligt i integrationsindsatsen.

Mentornetværket har en øremærket bevilling på finansloven, og det kan først ændres fra 2018, hvis der er flertal i Folketinget vel at mærke.

- En af de vigtigste opgaver er at blive mere målrettet, når det gælder om at få de mest isolerede indvandrerkvinder i job.

- Så vi kan få gjort op med det, som vi ser og få de her kvinder gjort til en aktiv del af det danske samfund og dermed det danske arbejdsmarked, siger ministeren.

Hun mener, at netværkets fokus ligger et andet sted, nemlig på de mere veluddannede og ressourcestærke kvinde.