Støjberg: Mit ærinde er ikke at lukke Kvinfo

De to millioner kroner, kønscenteret Kvinfo årligt har fået for at drive et mentornetværk for indvandrerkvinder, vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bruge et andet sted.

Frem for at støtte netværket for mere ressourcestærke indvandrerkvinder vil ministeren øremærke pengene til kvinder uden uddannelse og erhvervserfaring.