Støjberg: Jeg blev hverken advaret mundtligt eller skriftlig

Instruksen gav myndighederne besked om, at mindreårige gifte asylansøgere skulle adskilles fra deres mænd. Også uden en individuel vurdering, hvilket ellers er et krav.

Efterfølgende blev instruksen ændret, så en adskillelse først skulle ske efter en individuel vurdering.

Det afgørende spørgsmål i sagen er, om Inger Støjberg blev advaret, før hun sendte instruksen ud. Det afviser ministeren, mens oppositionen presser på for at få lov til at se det skriftlige materiale, som Støjberg modtog.

Inger Støjberg har med opbakning fra Dansk Folkeparti fastholdt, at det hele tiden har været hendes ønske at hjælpe de mindreårige piger, som er blev gift med voksne mænd.

Og det har der været brug for, siger Inger Støjberg før samrådet. Hun henviser til, at flere af pigerne efter adskillelsen ikke har villet flytte tilbage i samme rum som deres ægtemænd, efter de fik mulighed for det.

- Jeg har hele tiden ønsket at beskytte de her piger. Det har været mit mål. Der er fire pige, der ikke har ønsket at komme tilbage til deres mænd.

- Så det har ikke været for sjov det her. Der er fire piger, der har sagt: Nej, jeg vil ikke tilbage til den mand, jeg ellers er kommet til Danmark med, siger Inger Støjberg.