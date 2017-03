Støjberg: Grænsekontrollen holder de rette ude af Danmark

Det får udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at konkludere, at grænsekontrollen rammer rigtigt.

Syrere udgør med 480 personer den største nationalitet blandt de afviste på grænsen. Derefter kommer 322 afghanere og 258 irakere.

De er blandt andet blevet afvist på grund af manglende visum, opholdstilladelse eller brug af falske papirer.

Spørgsmål: De afviste personer har valgt ikke at søge asyl i Danmark. Det kunne de også have valgt, selv om der ikke var grænsekontrol. Hvorfor er de 2900 så et bevis på, at grænsekontrollen virker?

- Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 3000 mennesker, der ikke er blevet lukket ind i Danmark. Og det er 3000 mennesker, der ikke har ønsket at søge asyl, svarer Støjberg.

- Hvis de var blevet lukket ind, så kunne det jo være, at de så havde søgt asyl - og derudover er det destabiliserende at have 3000 mennesker i Danmark, hvad enten de er på gennemrejse eller vil leve her illegalt.

Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført i starten af 2016. Grænsekontrollen er for nuværende forlænget til maj 2017.