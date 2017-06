Støjberg: Derfor vil jeg ikke lægge omstridt mail frem

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) er helt klar i mælet: Hun blev ikke advaret hverken mundtligt eller skriftligt, før hun sidste år sendte en instruks om at adskille mindreårige gifte asylansøgere fra deres mænd.

Siden er det blevet fastslået, at instruksen var ulovlig. Spørgsmålet er nu, om Inger Støjberg blev advaret, før hun udsendte instruksen, der havde form af en pressemeddelelse.

Ifølge Politiken skulle mailen indeholde en advarsel til ministeren. Det afviser Inger Støjberg, men hun vil alligevel ikke lægge mailen frem.

På et samråd torsdag på Christiansborg forklarer Støjberg sin beslutning sådan:

- Af principielle grunde vil jeg ikke udlevere de interne mails, der blev sendt.

Ministeren henviser til hensynet til ministeriets interne proces.

- Det kan ikke være sådan, at fordi en avis skriver nogle forkerte ting, så skal ministerium og myndigheder forpligtes til at lægge alle mulige ting frem, siger Inger Støjberg.

Mailen blev sendt 9. februar 2016 - dagen før, at Inger Støjberg udsendte en pressemeddelelse, hvori hun udtalte, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo sammen med en ægtefælle eller samlever.

Pressemeddelelsen blev noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet havde skrevet under.

- På det tidspunkt, hvor vi arbejdede med pressemeddelelsen, har dokumentet ikke karakter af en instruks, siger Støjberg under samrådet:

- Og derfor blev der selvsagt heller ikke foretaget en juridisk vurdering af, om pressemeddelelsen efter sin ordlyd ville være lovlig, hvis den efterfølgende skulle læses som en instruks over for Udlændingestyrelsen.

- Derfor drøftede jeg heller ikke med mine embedsmænd, om pressemeddelelsen med min politiske tilkendegivelse ville være ulovlig, siger Inger Støjberg.

Hun erkender på samrådet, at der "i bagklogskabens lys" burde være sendt en egentlig instruks til Udlændingestyrelsen efterfølgende.

I en sådan instruks ville embedsmændene have foretaget de juridiske tilrettelser, som ville sikre, at instruksen var lovlig.

- Det, jeg rettede i, havde karakter af en pressemeddelelse. Og vi kommunikerer alle klart i en pressemeddelelse, siger Inger Støjberg.

Hun henviser til, at hun ville bruge pressemeddelelsen til at sende et utvetydigt politisk signal om hendes holdning til mindreårige brude.

- Skulle der så efterfølgende være udsendt en instruks? Ja, det skulle der.

- Men da pressemeddelelsen blev sendt ud, blev der samme dag mundtligt kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der er sager, hvor man skal tage individuelle hensyn. Og at vi selvfølgelig skal overholde internationale konventioner, sige Inger Støjberg.

Hun lægger samtidig vægt på, at Ombudsmanden trods sin hårde kritik af pressemeddelelsen ikke vurdere, at det var ministeriets intention at handle ulovligt.