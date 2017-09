Støjberg: Der er behov for fortsat grænsekontrol

- Jeg mener, at der er behov for fortsat grænsekontrol, skriver hun på Facebook.

Ministerens reaktion kommer, efter at EU-Kommissionen har slået fast, at grænsekontrollen mellem EU-lande ikke skal fortsætte. Kontrollen ved grænsen skal stoppe om to måneder.

Siden 4. januar sidste år har der været kontrol ved grænsen til Tyskland. Den er siden da blevet forlænget flere gange.

EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, fastslog onsdag på et pressemøde i Bruxelles, at tiden med grænsekontrol nærmer sig sin afslutning.

EU-Kommissionen tillader midlertidig grænsekontrol mellem medlemslandene i helt ekstraordinære situationer i op til to år.

Men den særlige position, som landede stod over for for halvandet år siden, gør sig ikke længere gældende. Og derfor bør kontrollen ophøre, understregede Dimitris Avramopoulos.

- Hovedårsagen, som beslutningen byggede på, findes ikke længere, sagde EU-kommissæren.

Den midlertidige grænsekontrol blev ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indført som en konsekvens af, at de fleste flygtninges destinationslande i Skandinavien skærpede deres grænsekontrol.

Derfor var den danske regeringen bange for, at flygtningene ville strande i Danmark, hvilket kunne føre til en stigning i antallet af asylansøgere.