Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger, at asylansøgere, der lyver om deres alder, ikke kan få afslag alene af den grund.

Støjberg: Aldersløgn kan ikke alene give afslag på asyl

Det er uacceptabelt, når asylansøgere lyver om deres alder. Især når de lyver sig under 18 år, mener minister.

I samrådet hos Udlændinge- og Integrationsudvalget i Folketinget afviser Støjberg dog DF's ønske. Men hun gentager flere gange, at det er uacceptabelt at lyve om sin alder.

Hvis man lyver om sin alder i sin asylansøgning, så skal det være lig med en afvisning om at få asyl i Danmark.

Og det er endnu mere uacceptabelt, hvis man lyver sig under 18 år for dermed at få mere gunstige vilkår i Danmark.

- Der skal ikke herske tvivl om, at jeg finder det fuldstændig uacceptabelt, når udlændinge forsøger at få ophold i Danmark på falske præmisser. Ikke mindst hvis de lyver sig yngre end 18 år, siger Støjberg.

- Det betyder dog ikke, at man kan meddele afslag på asyl alene på den baggrund, siger ministeren.

Hvis en asylansøger lyver om sin alder, kan det dog have indflydelse på, om vedkommende ender med at få asyl, understreger Støjberg.

- Selv om en person afgiver urigtige oplysninger om sin alder, så kan vedkommende fortsat godt være i risiko for forfølgelse i sit hjemland og derfor have behov for beskyttelse.

- Men det vil indgå i udlændingemyndighedernes samlede vurdering af asylansøgerens grundlæggende og generelle troværdighed.

- Det vil altså få betydning, når myndighederne skal vurdere, om den pågældendes oplysninger om beskyttelsesbehovet anses for troværdig, lyder det fra Støjberg.

Hun gør opmærksom på, at man i visse lande ikke går så meget op i alder og fødselsdatoer som i Danmark, og at nogle asylansøgere rent faktisk kan være i tvivl om deres rigtige alder.

- Men når det er sagt, skulle man mene, at man grundlæggende viste, om man er 17 eller 27 år, siger Støjberg.