Stjerneregn gør Danmark til Nordens gastronomi-sværvægter

- Nu er vi ikke længere et overraskende eksotisk land med gode restauranter. Nu er Danmark en rigtig sværvægter, med to og trestjernede restauranter og restauranter ude i afkrogene. Det er virkelig afgørende, siger han.

Ved præsentationen af nye restauranter med de eftertragtede michelinstjerner i Norden, nåede Danmark op på 28 stjerner fordelt på 24 restauranter.

Det gør Danmark førende i Norden og skyldes en helt særlig kultur blandt kokkene herhjemme.

- Vi har en meget stærk kultur inden for højgastronomi, hvor folk arbejder sammen. Der er varme følelser mellem de her kokke, man glæder sig over hinandens succes, siger Ole Troelsø.

Synergieffekten mellem kokkene har presset niveauet for gastronomien helt i top, og det er det, som Michelinguiden hædrer ved at give flere stjerner end hidtil.

- Der bliver løsnet op, på den måde at man nu giver flere stjerner. Men det skyldes at feltet er så stærkt, siger han.

Ifølge ham er det fuldt fortjent, at Henne Kikeby Kro får sin stjerne nummer to. Samtidig glæder han sig over at blandt andet Ti trin Ned får sin første stjerne, da restauranten ifølge ham "længe har været overset".

Ved dagens uddeling får også Domestic i Aarhus, Dragsholm Slot og restauranten 108 i København deres første michelinstjerne.