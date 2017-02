En 30-årig mand blev ramt i ryggen af skud tirsdag aften. Nu efterlyser politiet vidner, der kan have set flugtbilen.

Stjålen bil brugt ved skyderi: Politiet efterlyser vidner

En 30-årig mand blev ramt af skud. Nu efterlyser politiet vidner, der kan have set en hvid Peugeot.

Politiet efterlyser derfor vidner, der kan have set bilen. Bilen blev stjålet 24. december fra en adresse i Højberg.

En ukendt gerningsmand brugte ifølge politiet en hvid Peugeot til at flygte i efter et skyderi syd for Aarhus tidligere på ugen.

- Bilen har været væk i omkring halvanden måned, og derfor vil vi selvfølgelig gerne høre, hvis der er nogen, der har bemærket den.

- Den kan sagtens have holdt i en garage, så man ikke har kunnet set den. Men det kan også være, at vi er heldige, og den har holdt et sted, hvor nogen har lagt mærke til den, siger Thomas Hinge.

Skyderiet skete i Hasselager, der ligger cirka ti kilometer syd for Aarhus tirsdag aften.

Her blev en 30-årig mand ramt af skud. Manden blev ramt i ryggen, da han forsøgte at løbe fra stedet.

Onsdag oplyste politiet, at man i området tæt ved gerningsstedet havde fundet et køretøj, som skulle undersøges.

Det var den hvide Peugeot 208, som politiet nu håber at få henvendelser omkring. Bilen har registreringsnummer BA18 306.

Efter skyderiet kørte bilen ifølge politiets undersøgelser med høj hastighed ad Kildeagervej over Hovedvejen til Bøgekildevej.

Hvis nogen mener at have set bilen i den periode, hvor bilen har været stjålet eller på tidspunktet for skyderiet, kan politiet kontaktes på 114.

Det er stadig uvist, hvad der ligger bag skyderiet.

Politiet har tidligere oplyst, at det efterforskes som et "internt opgør". Men hvad der ligger i det, vil Thomas Hinge ikke komme nærmere ind på.

Det var tirsdag klokken 19.04, at politiet fik en anmeldelse om, at der var afgivet flere skud på gaden på Kildeagervej.