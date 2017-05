Stenkastere angreb politifolk i Gellerupparken

En patrulje fra det lokale politi var i færd med at anholde to personer for henholdsvis overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for at tale grimt til politiet.

En større gruppe mennesker strømmede i den forbindelse til stedet. Ifølge Østjyllands Politi var der tale om en gruppe på 100-150 personer. Flere i gruppen begyndte herefter at kaste sten mod politiet.

Der blev tilkaldt forstærkning, og ni personer blev anholdt. Fem af dem blev sigtet for vold mod politiet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der i sagen mod én af de anholdte er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet. Derfor bliver den sigtede - en 23-årig mand fra Brabrand - tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

De fire andre voldssigtede blev løsladt, efter at de var blevet afhørt. Det samme gælder en person, som blev sigtet for at have forsøgt at befri en anholdt.

De øvrige sigtelser blev rejst for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - en forseelse, der straffes med bøde.

Gellerupparken i det vestlige Aarhus regnes for at være en indvandrerghetto med store sociale problemer, herunder kriminalitet.

Politiet har ikke oplyst noget om de anholdtes etniske baggrund. Det gør man i udgangspunktet ikke, lyder meldingen fra kommunikationsafdelingen hos Østjyllands Politi.